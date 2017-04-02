Бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на донецькому напрямку, тричі із застосуванням важкої зброї. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на донецькому напрямку ворог порушив режим припинення вогню 13 разів, у трьох випадках із використанням ворожої зброї”, — сказав він.
За його словами, основні бойові дії ведуться, як і раніше, на Світлодарській дузі, а також під Авдіївкою. Зокрема, в районі селища Луганське бойовики застосували міномети і бронетехніку. Водночас, в Авдіївці сталося більше половини всіх ворожих обстрілів, що відбулися, з боку ворога, на донецькому напрямку.
Крім цього, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші у Майорську, Верхньоторецькому і Кам’янці. В районі Донецького аеропорту було тихо.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.