Боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении враг нарушил режим прекращения огня 13 раз, в трех случаях с использованием вражеского оружия", - сказал он.

По его словам, основные боевые действия ведутся, как и ранее, в Светлодарской дуге, а также под Авдеевкой. В частности, в районе поселка Луганское боевики применили минометы и бронетехнику. В то же время, в Авдеевке произошло более половины всех вражеских обстрелов, произошедших со стороны врага, на донецком направлении.

Кроме этого, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины в майорских, Верхнеторецком и Каменке. В районе Донецкого аэропорта было тихо.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения .