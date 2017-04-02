Боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на донецком направлении, трижды с применением тяжелого оружия. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении враг нарушил режим прекращения огня 13 раз, в трех случаях с использованием вражеского оружия", - сказал он.
По его словам, основные боевые действия ведутся, как и ранее, в Светлодарской дуге, а также под Авдеевкой. В частности, в районе поселка Луганское боевики применили минометы и бронетехнику. В то же время, в Авдеевке произошло более половины всех вражеских обстрелов, произошедших со стороны врага, на донецком направлении.
Кроме этого, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины в майорских, Верхнеторецком и Каменке. В районе Донецкого аэропорта было тихо.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения .