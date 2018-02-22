Бойовики 10 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 10 обстрілів позицій збройних сил України з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, передає УНН.
На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського.
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З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.
Нагадаємо, за минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, четверо - отримали поранення.