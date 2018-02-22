Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 10 обстрелов позиций вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.
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Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.
На донецком направлении российско-оккупационные войска применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.
Напомним, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо - получили ранения.