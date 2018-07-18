Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Про це в мережі Facebook повідомив штаб ООС, передає УНН.
Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку. Втрат серед захисників України немає.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.