Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку. Втрат серед захисників України немає.

Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.