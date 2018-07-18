Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. Потерь среди защитников Украины нет.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось. В результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения.