Бойовикам затримують виплати через обмежену підтримку з РФ - розвідка

"У зв’язку з обмеженням фінансової підтримки РФ, затримується виплата грошового забезпечення військовослужбовцям з’єднань та частин 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, що призводить до зростання невдоволення серед особового складу та зниження рівня морально-психологічного стану, особливо у підрозділах, що перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні вказано, що востаннє виплати військовослужбовцям були здійснені на початку січня цього року у 50% від суми щомісячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, інформація про ліквідацію “Гіві” знизила морально-психічний стан бойовиків.



