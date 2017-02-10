Бойовикам затримують виплати через обмежену підтримку з РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Бойовикам з’єднань та частин "2-го АК ЗС РФ" затримають виплату грошового забезпечення через обмежену фінансову підтримку Росії. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"У зв’язку з обмеженням фінансової підтримки РФ, затримується виплата грошового забезпечення військовослужбовцям з’єднань та частин 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, що призводить до зростання невдоволення серед особового складу та зниження рівня морально-психологічного стану, особливо у підрозділах, що перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні вказано, що востаннє виплати військовослужбовцям були здійснені на початку січня цього року у 50% від суми щомісячного грошового забезпечення.
Нагадаємо, інформація про ліквідацію “Гіві” знизила морально-психічний стан бойовиків.