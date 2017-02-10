Боевикам задерживают выплаты из-за ограниченной поддержки из РФ - разведка

"В связи с ограничением финансовой поддержки РФ, задерживается выплата денежного довольствия военнослужащим соединений и частей 2 АК (Луганск) ВС РФ, что приводит к росту недовольства среди личного состава и снижению уровня морально-психологического состояния, особенно в подразделениях, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что последний раз выплаты военнослужащим были осуществлены в начале января этого года в размере 50% от суммы ежемесячного денежного обеспечения.

Напомним, информация о ликвидации "Гиви" снизила морально-психическое состояние боевиков.



