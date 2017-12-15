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Бойовика з "Оплоту" засудили до восьми років

Бойовика з "Оплоту" засудили до восьми років

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Чоловіка, який два роки працював на бойовиків, зокрема, був механіком-водієм БМП у підрозділі бойовиків "Оплот", засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Під час судових слухань установлено, що у вересні 2014 року 46-річний мешканець Старобешівського району Донеччини за власною ініціативою вступив до лав терористичної організації "ДНР". За два роки служби на терористів засуджений встиг "попрацювати" у кількох незаконних збройних формуваннях бойовиків. Він входив до підрозділу "Оплот", де займав посаду механіка-водія БМП, а також був зарахований до однієї з військових частин так званого "Міністерства оборони ДНР", де отримав звання єфрейтора та був забезпечений військовим камуфльованим одягом та вогнепальною зброєю", - повідомили у прокуратурі.

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Як зазначається, місцями дислокації незаконних збройних формувань терористів, до яких входив засуджений, були Петровський район та мікрорайон Мирний міста Донецька, а також місто Макіївка.

"Незаконні дії спільника терористів були припинені у березні 2016 року. Під час перетину блокпосту у Волноваському районі чоловік разом із паспортом пред’явив військовий квиток терористичної організації "ДНР" і одразу ж був затриманий українськими прикордонниками", - повідомили у прокуратурі.

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Іллічівський районний суд міста Маріуполя підтримав позицію публічного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, та, визнавши громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації), засудив його до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, миколаївця, який воював на боці "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності.

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