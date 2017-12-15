Бойовика з "Оплоту" засудили до восьми років

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Чоловіка, який два роки працював на бойовиків, зокрема, був механіком-водієм БМП у підрозділі бойовиків "Оплот", засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.