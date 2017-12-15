Боевика с "Оплота" приговорили к восьми годам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Мужчину, который два года работал на боевиков, в частности, был механиком-водителем БМП в подразделении боевиков "Оплот", приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
"Во время судебных слушаний установлено, что в сентябре 2014 года 46-летний житель Старобешевского района Донецкой области по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации "ДНР". За два года службы на террористов осужден успел "поработать" в нескольких незаконных вооруженных формированиях боевиков. Он входил в подразделение "Оплот", где занимал должность механика-водителя БМП, а также был зачислен в одну из воинских частей так называемого "Министерства обороны ДНР", где получил звание ефрейтора и был обеспечен военной камуфлированной одеждой и огнестрельным оружием", - сообщили в прокуратуре.
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Как отмечается, местами дислокации незаконных вооруженных формирований террористов, в которые входил осужденный, были Петровский район и микрорайон Мирный города Донецка, а также город Макеевка.
"Незаконные действия сообщника террористов были остановлены в марте 2016 года. При пересечении блокпоста в Волновахском районе мужчина вместе с паспортом предъявил военный билет террористической организации "ДНР" и сразу же был задержан украинскими пограничниками", - сообщили в прокуратуре.
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Ильичевский районный суд Мариуполя поддержал позицию публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и, признав гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), приговорил его к 8 годам заключения.
Напомним, николаевца, который воевал на стороне "ДНР", освободили от уголовной ответственности.