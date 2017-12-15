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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94532 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101201 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101582 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115238 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102946 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Боевика с "Оплота" приговорили к восьми годам

Боевика с "Оплота" приговорили к восьми годам

Киев  •  УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Мужчину, который два года работал на боевиков, в частности, был механиком-водителем БМП в подразделении боевиков "Оплот", приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Во время судебных слушаний установлено, что в сентябре 2014 года 46-летний житель Старобешевского района Донецкой области по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации "ДНР". За два года службы на террористов осужден успел "поработать" в нескольких незаконных вооруженных формированиях боевиков. Он входил в подразделение "Оплот", где занимал должность механика-водителя БМП, а также был зачислен в одну из воинских частей так называемого "Министерства обороны ДНР", где получил звание ефрейтора и был обеспечен военной камуфлированной одеждой и огнестрельным оружием", - сообщили в прокуратуре.

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Как отмечается, местами дислокации незаконных вооруженных формирований террористов, в которые входил осужденный, были Петровский район и микрорайон Мирный города Донецка, а также город Макеевка.

"Незаконные действия сообщника террористов были остановлены в марте 2016 года. При пересечении блокпоста в Волновахском районе мужчина вместе с паспортом предъявил военный билет террористической организации "ДНР" и сразу же был задержан украинскими пограничниками", - сообщили в прокуратуре.

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Ильичевский районный суд Мариуполя поддержал позицию публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и, признав гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), приговорил его к 8 годам заключения.

Напомним, николаевца, который воевал на стороне "ДНР", освободили от уголовной ответственности.

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