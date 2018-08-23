Бойовика, який воював проти українців на Донбасі, затримали у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Командувач сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації Четники Братислав Живкович був затриманий за підозрою участі у бойових діях на Донбасі. Про це пише видання Slobodna Evropa, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ Сербії, передає УНН.
Повідомляється, що працівники сербського МВС, виконуючи розпорядження Управління Вищої прокуратури, затримали Живковича “за підозрою в скоєнні кримінального злочину з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні”.
Повідомляється, що розслідування проти Живковича та п’яти інших громадян Сербії веде Генеральна прокуратура України.
Їх підозрюють в участі у бойових діях в східній частині України на боці проросійських бойовиків.
За інформацією видання, згідно з Кримінальним кодексом Сербії, участь громадян країни у бойових діях на іноземній території карається позбавленням волі на строк від шести місяців до п’яти років. Якщо особа брала участь у збройному конфлікті за кордоном у межах групи, їй загрожує тюремне ув’язнення терміном від одного до восьми років.
Організована участь у війні або збройному конфлікті в чужій країні карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
Як повідомляв УНН, минулого року прокуратура в Белграді порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.