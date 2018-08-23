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Бойовика, який воював проти українців на Донбасі, затримали у Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Командувач сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації Четники Братислав Живкович був затриманий за підозрою участі у бойових діях на Донбасі. Про це пише видання Slobodna Evropa, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ Сербії, передає УНН.

Бойовика, який воював проти українців на Донбасі, затримали у Сербії

Повідомляється, що працівники сербського МВС, виконуючи розпорядження Управління Вищої прокуратури, затримали Живковича “за підозрою в скоєнні кримінального злочину з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні”.

Повідомляється, що розслідування проти Живковича та п’яти інших громадян Сербії веде Генеральна прокуратура України.

Їх підозрюють в участі у бойових діях в східній частині України на боці проросійських бойовиків.

За інформацією видання, згідно з Кримінальним кодексом Сербії, участь громадян країни у бойових діях на іноземній території карається позбавленням волі на строк від шести місяців до п’яти років. Якщо особа брала участь у збройному конфлікті за кордоном у межах групи, їй загрожує тюремне ув’язнення терміном від одного до восьми років.

Організована участь у війні або збройному конфлікті в чужій країні карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.

Як повідомляв УНН, минулого року прокуратура в Белграді порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.

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