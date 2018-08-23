Боевика, который воевал против украинцев на Донбассе, задержали в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники Братислав Живкович был задержан по подозрению участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом пишет издание Slobodna Evropa, ссылаясь на Министерство внутренних дел Сербии, передает УНН.
Сообщается, что работники сербского МВД, выполняя распоряжение Управления Высшей прокуратуры задержали Живковича "по подозрению в совершении уголовного преступления по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране".
Сообщается, что расследование против Живковича и пяти других граждан Сербии ведет Генеральная прокуратура Украины.
Их подозревают в участии в боевых действиях в восточной части Украины на стороне пророссийских боевиков.
По информации издания, согласно Уголовному кодексу Сербии, участие граждан страны в боевых действиях на иностранной территории наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. Если лицо участвовало в вооруженном конфликте за рубежом в рамках группы, ему грозит тюремное заключение сроком от одного до восьми лет.
Организованное участие в войне или вооруженном конфликте в чужой стране карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.
Как сообщал УНН, в прошлом году прокуратура в Белграде возбудила 45 дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.