Бойовика терористичної організації “Оплот” затримали на Сумщині

Правоохоронці встановили, що раніше судимий мешканець Старобешівського району Донеччини приєднався у 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, та ремонтував техніку.

За словами бойовика, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили у крадіжці зброї та утримували у в’язниці т.зв. “МГБ ДНР”. Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини, куди він приїхав до родичів — вимушених переселенців з Донбасу.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.