Боевика террористической организации "Оплот" задержали в Сумской области

Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику.

По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме т.н. "МГБ ДНР". После освобождения мужчина длительное время скрывался в России. Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел в Сумской области, куда он приехал к родственникам - вынужденным переселенцам из Донбасса.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.