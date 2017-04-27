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Бойовика "Оплоту" затримали на КПВВ "Новотроїцьке"

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. На КПВВ "Новотроїцьке" затриманий бойовик "Оплоту". Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Бойовика "Оплоту" затримали на КПВВ "Новотроїцьке"

Під час перевірки на контрольному пункті пропуску поліцейські спільно з прикордонниками зупинили вантажівку, за кермом якої був раніше судимий місцевий житель Донецька. Як виявилося, чоловік більше чотирьох місяців служив в батальйоні "Оплот", а після звільнення приїхав в Україну працювати далекобійником.

"45-річний житель Донецька, доглядаючи за хворою матір'ю, вирішив вступити в батальйон "Оплот", де, як йому сказали знайомі, непогано платять. З вересня 2015 чоловік вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади у складі розвідувальної роти "ДНР". Отримавши посаду водія, новобранець розвозив особовий склад ополченців на позиції і забирав назад до місця дислокації. Бойовику платили 15 тисяч рублів на місяць, проте, як він розповідає, командири батальйону застосовували складні методи виховання для рядового складу, наприклад, пробігти багато кілометрів в повній екіпіровці. Оскільки роки взяли своє, чоловікові було складно виконувати всі вимоги керівництва "ДНР", тому він звільнився і самовільно покинув частину", - йдеться в повідомленні.

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Після служби в "Оплоті" чоловік приїхав до Маріуполя, де його товариш запропонував йому спробувати влаштуватися далекобійником.

У правопорушника було вилучено військовий квиток та інші документи, що підтверджують його участь в НВФ.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

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