Боевика "Оплота" задержали на КПВВ "Новотроицкое"

Во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские совместно с пограничниками остановили грузовик, за рулем которого был ранее судимый местный житель Донецка. Как оказалось, мужчина более четырех месяцев служил в батальоне “Оплот”, а после освобождения приехал в Украину работать дальнобойщиком.

“45-летний житель Донецка, ухаживая за больной матерью, решил вступить в батальон „Оплот“, где, как ему сказали знакомые, неплохо платят. С сентября 2015 мужчина поступил в 5-ю отдельную мотострелковую бригаду в составе разведывательной роты „ДНР“. Получив должность водителя, новобранец развозил личный состав ополченцев на позиции и забирал обратно к месту дислокации. Боевику платили 15 тысяч рублей в месяц, однако, как он рассказывает, командиры батальона применяли сложные методы воспитания для рядового состава, например, пробежать много километров в полной экипировке. Так, как годы взяли свое, мужчине было сложно выполнять все требования руководства „ДНР“, поэтому он уволился и самовольно покинул часть”, — говорится в сообщении.

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После службы в “Оплоте” мужчина приехал в Мариуполь, где его товарищ предложил ему попробовать устроиться дальнобойщиком.

У правонарушителя был изъят военный билет и другие документы, подтверждающие его участие в НВФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).