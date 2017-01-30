Бойовика "ЛНР" заочно судитимуть у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Слідчими СБУ в рамках спеціального досудового розслідування закінчено слідство у кримінальному провадженні стосовно одного з бойовиків незаконного воєнізованого формування "ЛНР" за підозрою в участі у терористичній організації. Про це проінформувли у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, повідомляє УНН.
Встановлено, що літом 2014 року, 42-річний мешканець Оріхівського району Запорізької області вступив до лав НЗФ “Козача національна гвардія всевеликого війська донського” терористичної організації “ЛНР”. У складі терористичного угруповання він приймав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, брав безпосередню участь у вчиненні на території України терористичних актів, залякуванні населення, вбивстві громадян, захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України, зазначили в СБУ.
Згодом він отримав посаду заступника командира відділення роти матеріального забезпечення вказанного НЗФ, де і перебуває по теперішній час.
Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України направлено до суду. У зв’язку з тим, що на даний час терорист знаходиться на тимчасово окупованій бойовиками території, стосовно нього буде застосована спеціальна норма осудження — заочно.