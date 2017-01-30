Боевика "ЛНР" будут заочно судить в Запорожье

Установлено, что летом 2014 года, 42-летний житель Ореховского района Запорожской области вступил в ряды НВФ "Казачья национальная гвардия Всевеликого войска донского" террористической организации "ЛНР". В составе террористической группировки он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, принимал непосредственное участие в совершении на территории Украины террористических актов, запугивании населения, убийстве граждан, захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины, отметили в СБУ.

Впоследствии он получил должность заместителя командира отделения роты материального обеспечения указанного НВФ, где и находится по настоящее время.

Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины направлено в суд. В связи с тем, что в настоящее время террорист находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него будет применена специальная норма осуждения - заочное.