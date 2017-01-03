Бойовика “ЛНР” взято під варту на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Луганщині правоохоронці заарештували чоловіка, який підозрюється в участі у діяльності терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України в 2014 році призначений на посаду першого помічника начальника відділу профілактики військової комендатури Жовтневого району міста Луганська, після чого в 2015 році обіймав посаду начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська.
Вказаний громадянин складав розподіл графіку патрулів, нарядів, правила з техніки безпеки, проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями незаконних збройних формувань.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ.
За клопотанням процесуального керівника, ухвалою Сєвєродонецького міського суду, поплічнику терористів обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.