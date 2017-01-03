Боевик "ЛНР" взят под стражу в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Луганской области правоохранители арестовали мужчину, который подозревается в участии в деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины в 2014 году назначен на должность первого помощника начальника отдела профилактики военной комендатуры Жовтневого района города Луганска, после чего в 2015 году занимал должность начальника штаба военной комендатуры Жовтневого района города Луганска.
Указанный гражданин составлял графики патрулей, нарядов, правила по технике безопасности, проводил профилактические беседы с военнослужащими незаконных вооруженных формирований.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УКУ.
По ходатайству процессуального руководителя, постановлением Северодонецкого городского суда, приспешнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.