Бойовика "Гіві" поховали поруч з "Моторолою"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Церемонія прощання з командиром батальйону "Сомалі" Михайлом Толстих, відомого як "Гіві", завершилася в Донецьку, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Як зазначається, М.Толстих був похований на одному з кладовищ на півдні Донецька, на так званій Алеї героїв, поряд з Арсеном Павловим з позивним "Моторола".
М.Толстих ховали в закритій труні, пише видання.
На жалобній церемонії були присутні ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр оборони "ДНР" Володимир Кононов.
Нагадаємо, "Гіві" загинув у середу в передмісті Донецька, за попередніми даними, в результаті пострілу з вогнемета "Шмель" в вікно його кабінету.