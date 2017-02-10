Боевика "Гиви" похоронили рядом с "Моторолой"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известного как "Гиви", завершилась в Донецке, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, М.Толстых был похоронен на одном из кладбищ на юге Донецка, на так называемой Аллее героев, рядом с Арсеном Павловым с позывным "Моторола".
М.Толстых хоронили в закрытом гробу, пишет издание.
На траурной церемонии присутствовали главарь "ДНР" Александр Захарченко и "министр обороны "ДНР" Владимир Кононов.
Напомним, "Гиви" погиб в среду в пригороде Донецка, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.