Бойовика “ДНР” засуджено на Буковині до 11 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. 29-річного жителя м. Макіївка Донецької області засуджено до 11 років позбавлення волі за активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.
"Вироком Шевченківського районного суд м. Чернівці обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення в порядку судового провадження відносно 29-річного жителя м. Макіївка Донецької області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь в діяльності терористичної організації).
Завдяки досудовому розслідуванню, яке проводило управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, у суді доведено, що обвинувачений є членом терористичної організації “ДНР” та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області.
Як повідомляв УНН 24 травня, чоловіка, який служив "ДНР", засудили на Донеччині.