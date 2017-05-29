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Бойовика “ДНР” засуджено на Буковині до 11 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. 29-річного жителя м. Макіївка Донецької області засуджено до 11 років позбавлення волі за активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

Бойовика “ДНР” засуджено на Буковині до 11 років позбавлення волі

"Вироком Шевченківського районного суд м. Чернівці обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення в порядку судового провадження відносно 29-річного жителя м. Макіївка Донецької області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь в діяльності терористичної організації).

Завдяки досудовому розслідуванню, яке проводило управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, у суді доведено, що обвинувачений є членом терористичної організації “ДНР” та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області.

Як повідомляв УНН 24 травня, чоловіка, який служив "ДНР", засудили на Донеччині.

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