Боевик "ДНР" приговорен на Буковине к 11 годам лишения свободы

"Приговором Шевченковского районного суда г. Черновцы обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 11 годам лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в порядке судебного производства в отношении 29-летнего жителя г. Макеевка Донецкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации).

Благодаря досудебному расследованию, которое проводило управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуратуры, в суде доказано, что обвиняемый является членом террористической организации "ДНР" и принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов на территории Донецкой области.

Как сообщал УНН 24 мая, мужчину, служившего "ДНР", осудили в Донецкой области.