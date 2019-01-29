Бойовика батальйону “Лєший” судитимуть за напад на прикордонний загін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Учасника батальйону “Лєший” судитимуть за напад на Луганський прикордонний загін у 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
“Прокуратурою Луганської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням учасника організованої злочинної групи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (участь у складі не передбачених законом збройних формувань, нападах на підприємства, установи, організації, що призвело до тяжких наслідків, вчинені організованою групою, а також ведення агресивної війни)”, — йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у квітні 2014 року мешканець Сєвєродонецька увійшов до організованої злочинної групи — так званого батальйону “Лєший”, який базувався у м. Луганську.
У червні 2014 року учасники цієї групи вчинили озброєний напад на Луганський прикордонний загін.
“Під час нападу члени злочинного угруповання, знаходячись на дахах та під укриттям житлових будинків кварталу Мирний у м. Луганську, вели прицільний вогонь з автоматичної й стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу поранено вісім прикордонників та в подальшому захоплено адміністративні приміщення Луганського прикордонного загону”, — нагадали у прокуратурі.
Учаснику незаконного збройного формування повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За підсумками досудового розслідування обвинувальний акт направлено до суду. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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