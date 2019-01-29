Боевика батальона "Леший" будут судить за нападение на погранотряд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Участника батальона "Леший" будут судить за нападение на Луганский пограничный отряд в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуратурой Луганской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению участника организованной преступной группы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, нападениях на предприятия, учреждения, организации, что привело к тяжелым последствиям, совершенные организованной группой, а также ведение агрессивной войны)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что примерно в апреле 2014 года житель Северодонецка вошел в организованную преступную группу - так называемого батальона "Леший", основанного в г. Луганске.
В июне 2014 года участники этой группы совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд.
"Во время нападения члены преступной группировки, находясь на крышах и под укрытием жилых домов квартала Мирный в г. Луганске, вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия. В результате обстрела ранены восемь пограничников и в дальнейшем захвачено административные помещения Луганского пограничного отряда", - напомнили в прокуратуре.
Участнику незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
По итогам предварительного расследования обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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