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Бойовик на Донбасі скоїв ДТП, внаслідок якої загинула вагітна жінка - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Донбасі бойовик у нетверезому стані спричинив ДТП, внаслідок якої загинув водій цивільного авто і його вагітна дружина. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

“П’ятого квітня ц.р. військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК, у стані алкогольного сп’яніння, на легковому автомобілі перевищив швидкість і, не справившись з управлінням, скоїв зіткнення з іншим автомобілем. Внаслідок аварії загинув водій цивільного автомобіля і його вагітна дружина”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни, які призводять до загибелі цивільного населення.

Так, минулої доби внаслідок підриву на власних мінних загородженнях загинуло четверо бойовиків.

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