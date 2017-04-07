Бойовик на Донбасі скоїв ДТП, внаслідок якої загинула вагітна жінка - розвідка

“П’ятого квітня ц.р. військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК, у стані алкогольного сп’яніння, на легковому автомобілі перевищив швидкість і, не справившись з управлінням, скоїв зіткнення з іншим автомобілем. Внаслідок аварії загинув водій цивільного автомобіля і його вагітна дружина”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни, які призводять до загибелі цивільного населення.

Так, минулої доби внаслідок підриву на власних мінних загородженнях загинуло четверо бойовиків.