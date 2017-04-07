Боевик на Донбассе совершил ДТП, в котором погибла беременная женщина - разведка

"Пятого апреля с.г. военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК, в состоянии алкогольного опьянения, на легковом автомобиле превысил скорость и, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии погиб водитель гражданского автомобиля и его беременная жена", - говорится в сообщении.

Напомним, по сообщению разведки, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ растет число небоевых потерь и грубых нарушений воинской дисциплины, которые приводят к гибели гражданского населения.

Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибло четверо боевиков.