Бойовик на Донбасі отримав поранення під час збору металобрухту — розвідка

“Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК залишили передові позиції та здійснювали збір металобрухту у „сірій зоні“. Внаслідок „дружнього“ вогню одного з військовослужбовців було поранено. Командуванням полку вживаються заходи з приховування реальної причини поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, корегувальницю вогню бойовиків на Світлодарському напрямку засудили до чотирьох з половиною років.