Бойовик на Донбасі отримав поранення під час збору металобрухту — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК залишили передові позиції та збирали металобрухт у “сірій зоні”, під час чого отримав поранення один з бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК залишили передові позиції та здійснювали збір металобрухту у „сірій зоні“. Внаслідок „дружнього“ вогню одного з військовослужбовців було поранено. Командуванням полку вживаються заходи з приховування реальної причини поранення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, корегувальницю вогню бойовиків на Світлодарському напрямку засудили до чотирьох з половиною років.