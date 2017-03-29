Бойовик на Донбасі отримав поранення під час збору металобрухту — розвідка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК залишили передові позиції та збирали металобрухт у “сірій зоні”, під час чого отримав поранення один з бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК залишили передові позиції та здійснювали збір металобрухту у „сірій зоні“. Внаслідок „дружнього“ вогню одного з військовослужбовців було поранено. Командуванням полку вживаються заходи з приховування реальної причини поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, корегувальницю вогню бойовиків на Світлодарському напрямку засудили до чотирьох з половиною років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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