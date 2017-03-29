Боевик на Донбассе получил ранение во время сбора металлолома - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Военнослужащие 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК оставили передовые позиции и собирали металлолом в "серой зоне", во время которого получил ранение один из боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
“Военнослужащие 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК оставили передовые позиции и осуществляли сбор металлолома в „серой зоне“. Вследствие „дружественного“ огня один из военнослужащих был ранен. Командованием полка принимаются меры для скрытия реальной причины ранения”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, корегувальницю огня боевиков на светлодарском направлении приговорили к четырем с половиной годам.