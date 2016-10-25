Бойовик "Гіві" заявив, що продовжить "нести службу" на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ватажок батальйону "Сомалі" у "ДНР" Михайло Толстих, відомий під позивним "Гіві", заявив, що не має наміру залишати окуповану територію Донецької області, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Майна у мене ніякого немає. Я в цьому плані вільна людина. Ні квартири, нічого ... У мене є мій батальйон, військова частина, якою я займаюся і продовжую нести службу, виїжджати кудись не збираюся, це моя рідна земля. Вони думають, що якщо Арсен загинув, я почну втікати. Я сенсу в цьому не бачу", - заявив М.Толстих.
Він також зазначив, що ніяких конфліктів з ватажком "ДНР" Олександром Захарченко у нього немає.
"З Олександром Володимировичем Захарченком не сварилися - і не збираюся, це мій президент, і я буду виконувати його розпорядження", - додав бойовик.
Бойовика Арсена Павлова ("Моторолу") підірвали в Донецьку 16 жовтня в ліфті його будинку. Після його, як зазначається, М.Толстих почали погрожувати в соціальних мережах. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що "Гіві" може покинути окуповану "ДНР" територію, нібито він уже вивіз свою дівчину в Придністров'я і спішно продає майно.