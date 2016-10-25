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Боевик "Гиви" заявил, что продолжит "нести службу" на оккупированном Донбассе

Боевик "Гиви" заявил, что продолжит "нести службу" на оккупированном Донбассе

Киев • УНН

 • 16760 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Главарь батальона "Сомали" в "ДНР" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви", заявил, что не намерен покидать оккупированную территорию Донецкой области, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего ... У меня есть мой батальон, военная часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, выезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают , что если Арсен погиб, я начну бежать. я смысла в этом не вижу", - заявил М.Толстых.

Он также отметил, что никаких конфликтов с главарем "ДНР" Александром Захарченко у него нет.

"С Александром Владимировичем Захарченко не ссорились - и не собираюсь, это мой президент, и я буду выполнять его распоряжения", - добавил боевик.

Боевика Арсена Павлова ( "Моторолу") взорвали в Донецке 16 октября в лифте его дома. После этого, как говорится, М.Толстых начали угрожать в социальных сетях. Позже в СМИ появилась информация, что "Гиви" может покинуть оккупированную "ДНР" территорию, якобы он уже вывез свою девушку в Приднестровье и спешно продает имущество.

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