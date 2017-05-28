Бойовик-дизертир викрав грошову винагороду особового складу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Довіреною особою заступника начальника штабу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-й АК було викрадено грошову винагороду військовослужбовцям передових підрозділів з’єднання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Довіреною особою заступника начальника штабу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-й АК було викрадено грошову винагороду військовослужбовцям передових підрозділів з’єднання,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на теперішній час зазначена особа дезертирувала та перебуває у м.Ростов-на-Дону.
Командуванням бригади зазначений факт приховується та вживаються заходи щодо відновлення преміального фонду за рахунок збору коштів серед військовослужбовців з’єднання.
Нагадаємо, під час проведення навчальних стрільб військовослужбовцями 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-й АК зі стрілецької зброї бойовиками було обстріляно населений пункт Сентянівка.