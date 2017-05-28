Боевик-дезертир похитил денежное вознаграждение личного состава
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Доверенным лицом заместителя начальника штаба 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-й АК были похищены денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Доверенным лицом заместителя начальника штаба 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-й АК были похищены денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время указанное лицо дезертировала и находится в г.Ростов-на-Дону.
Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда за счет сбора средств среди военнослужащих соединения.
Напомним, во время проведения учебных стрельб военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-й АК из стрелкового оружия боевиками было обстреляно населенный пункт Сентяновка.