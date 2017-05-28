Боевик-дезертир похитил денежное вознаграждение личного состава

"Доверенным лицом заместителя начальника штаба 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-й АК были похищены денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время указанное лицо дезертировала и находится в г.Ростов-на-Дону.

Командованием бригады указанный факт скрывается и принимаются меры по восстановлению премиального фонда за счет сбора средств среди военнослужащих соединения.

Напомним, во время проведения учебных стрельб военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-й АК из стрелкового оружия боевиками было обстреляно населенный пункт Сентяновка.