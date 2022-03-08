Бойова задача: жителів Миколаєва закликали погіршувати видимість окупантам

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"Є бойова задача. Для того, щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, потрібно встановити на кожному перехресті покришки. Потім, якщо ворог прорветься у місто, завдання їх підпалити. У міських умовах це їх зупинить, а далі ми по них працюватимемо. Ми знаємо місто, а вони ні. Нікуди вони не пройдуть", - написав Віталій Кім.

Нагадаємо

Сьогодні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто отримало підкріплення та техніку.