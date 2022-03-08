Боевая задача: жителей Николаева призвали ухудшать видимость оккупантам

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"Есть боевая задача. Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, нужно установить на каждом перекрестке покрышки. Потом, если враг прорвется в город, задача их поджечь. В городских условиях это их остановит, а дальше мы по ним будем работать. Мы знаем город, а они нет. Никуда они не пройдут", - написал Виталий Ким.

Напомним

Сегодня председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город получил подкрепление и технику.