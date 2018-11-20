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Бойка і Льовочкіна виключили з "Опозиційного блоку"

Бойка і Льовочкіна виключили з "Опозиційного блоку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з парламентської фракції "Опозиційний блок". Про це народний депутат України від фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул повідомив під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент УНН.

“Хочу проінформувати, що півгодини тому закінчилось засідання фракції „Опозиційний блок“, на якому з лав фракції було виключено Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна”, — повідомив Вілкул.

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Зазначимо, раніше Бойко і Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

Як повідомляв УНН, на місцевих виборах 23 грудня планують взяти участь 47 політичних партій.

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