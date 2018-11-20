Бойко и Левочкина исключили из "Оппозиционного блока"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из парламентской фракции "Оппозиционный блок". Об этом народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул сообщил во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.
"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Юрий Бойко и Сергей Левочкин", - сообщил Вилкул.
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Отметим, ранее Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционного платформы - За жизнь".
Как сообщал УНН, на местных выборах 23 декабря планирует принять участие 47 политических партий.