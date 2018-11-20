Бойко и Левочкина исключили из "Оппозиционного блока"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110585 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142678 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135592 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127830 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141627 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бойко и Левочкина исключили из "Оппозиционного блока"

Бойко и Левочкина исключили из "Оппозиционного блока"

Киев  •  УНН

 • 15781 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из парламентской фракции "Оппозиционный блок". Об этом народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул сообщил во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Юрий Бойко и Сергей Левочкин", - сообщил Вилкул.

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Отметим, ранее Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Как сообщал УНН, на местных выборах 23 декабря планирует принять участие 47 политических партий.

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