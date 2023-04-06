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"Бої за Бахмут тривають": ССО показали відео, Єрмак прокоментував

"Бої за Бахмут тривають": ССО показали відео, Єрмак прокоментував

Київ • УНН

 • 1759077 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗС України показали відео боїв у Бахмуті. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що бої за місто тривають і командування повністю контролює ситуацію, передає УНН.

Деталі

"Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!" - наголосили в ССО ЗСУ.

Відео поширив також і керівник ОП з підписом "так виглядає битва очима ССО". При цьому Єрмак наголосив: "Бої за Бахмут тривають. Вони точаться на вулицях, спроби ворога оточити місто провалюються. Наше командування повністю контролює ситуацію з обороною Фортеці".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові перебувають у місті, російські окупанти не контролюють його.

Українські Національні Новини

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