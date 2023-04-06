"Бои за Бахмут продолжаются": ССО показали видео, Ермак прокомментировал

Детали

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!" - отметили в ССО ВСУ.

Видео распространил также и руководитель ОП с подписью "так выглядит битва глазами ССО". При этом Ермак подчеркнул: "Бои за Бахмут продолжаются. Они идут на улицах, попытки врага окружить город проваливаются. Наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной Крепости".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе, российские оккупанты не контролируют его.