"Бои за Бахмут продолжаются": ССО показали видео, Ермак прокомментировал
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Силы специальных операций ВС Украины показали видео боев в Бахмуте. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что бои за город продолжаются и командование полностью контролирует ситуацию, передает УНН.
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"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!" - отметили в ССО ВСУ.
Видео распространил также и руководитель ОП с подписью "так выглядит битва глазами ССО". При этом Ермак подчеркнул: "Бои за Бахмут продолжаются. Они идут на улицах, попытки врага окружить город проваливаются. Наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной Крепости".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе, российские оккупанты не контролируют его.