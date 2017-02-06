Бої за Авдіївку. Огляд подій за 29 січня – 5 лютого
Київ • УНН
Головною новиною тижня стало ескалацію конфлікту на Донбасі. Наприкінці січня бойовики атакувати українську армію.
Загострення в районі “Промзона” розпочалося в неділю. “Промозона”, що розташована в східній частині Авдіївки, з літа 2014 року контролюється українськими військовими. Район є своєрідною буферною зоною між окупованими територіями та вільною Авдіївкою: бойовики вільно пересувалися повз “Промзону”, перевозили військову техніку, боєприпаси, а також регулярно обстрілювали Авдіївку з цієї ділянки. Після того, як в березні минулого року українські військові припинили рух через “Промозону”, район став гарячою точкою на карті АТО. Декілька разів бойовики здійснювали спроби підійти до позицій українських військових.
Масштабний бій розпочався о сьомій ранку 29 січня. Бойовики стверджують, що обстріли почали українські військові, проте українська сторона заявила, що терористи розпочали наносити удари по українських бійцях ще з 4:30 ранку. Після масованої артпідготовки бойовики здійснили першу спробу штурму позицій ЗСУ. Українські військові відбили цю атаку, як і всі наступні.
У понеділок, 30 січня, після сьомої вечора було перебито останню нитку живлення, якою подавалась електроенергія до Авдіївки. Зупинилася робота Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду в місто, населені пункти поряд із ним, а також частково в окуповані Донецьк та Ясинувату. А в ніч на вівторок, 31 січня, бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”.
Майже тиждень в Авдіївці не було світла, води та виникли проблеми з опаленням. Влада оголосила в місті надзвичайний стан, роботу всіх дошкільних та загальноосвітніх закладів тимчасово призупинили. Безкінечні публікації в ЗМІ говорили, що Авдіївка на межі гуманітарної катастрофи. Незважаючи на те, що в Авдіївці відкрили пункти обігріву та польові кухні, впродовж усього тижня влада потроху евакуювала місцевих жителів. Станом на 5 лютого з міста виїхало близько трьохсот людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло представників Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади. А представники ПАРЄ та ООН закликали негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Крім того, відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
Протягом усього цього часу Спільний центр з контролю і координації припинення вогню намагався домовитись про режим тиші — хоча би для ремонту електромережі. Трохи згодом українська сторона пропонувала режим тиші, щоб бойовики могли забрати тіла своїх загиблих. Однак ця пропозиція теж не знайшла порозуміння з боку супротивника. Трохи пізніше російська сторона пішла на поступки та кілька разів надавала письмові гарантії припинення вогню, проте бойовики не зважали на обіцянки російських генералів та продовжували обстріли з окупованих територій.
Втім, це не завадило наприкінці тижня відновити електропостачання в Авдіївці. Теплопостачання там перевели з аварійного на стабільний режим, а всі школи міста оголосили про намір відновити навчання з понеділка, 6 лютого.
Тож не перемикайтеся, друзі. Далі буде.