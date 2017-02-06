Бои за Авдеевку. Обзор событий за 29 января - 5 февраля

Обострение в районе "Промзона" началось в воскресенье. "Промзона", расположена в восточной части Авдеевки, с лета 2014 года контролируется украинскими военными. Район является своеобразной буферной зоной между оккупированными территориями и свободной Авдеевкой: боевики свободно передвигались мимо "Промзоны", перевозили военную технику, боеприпасы, а также регулярно обстреливали Авдеевку с этого участка. После того, как в марте прошлого года украинские военные прекратили движение через "Промзону", район стал горячей точкой на карте АТО. Несколько раз боевики осуществляли попытки подойти к позициям украинских военных.

Масштабный бой начался в семь утра 29 января. Боевики утверждают, что стрелять начали украинские военные, однако украинская сторона заявила, что террористы начали наносить удары по украинским бойцам еще с 4:30 утра. После массированной артподготовки боевики совершили первую попытку штурма позиций ВСУ. Украинские военные отбили эту атаку, как и все последующие.

В понедельник, 30 января, после семи вечера была перебита последняя нить питания, по которой подавалась электроэнергия в Авдеевку. Остановилась работа Донецкой фильтровальной станции, которая поставляет воду в город, населенные пункты рядом с ним, а также частично в оккупированные Донецк и Ясиноватую. А в ночь на вторник, 31 января, боевики обстреляли Авдеевку из "Градов".

Почти неделю в Авдеевке не было света, воды и возникли проблемы с отоплением. Власти объявили в городе чрезвычайное положение, работу всех дошкольных и общеобразовательных учреждений временно приостановили. Бесконечные публикации в СМИ говорили, что Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что в Авдеевке открыли пункты обогрева и полевые кухни, на протяжении всей недели власть понемногу эвакуировала местных жителей. По состоянию на 5 февраля из города выехали около трехсот человек.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило представителей Евросоюза, США, Великой Британии и Канады. А представители ПАСЕ и ООН призвали немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Кроме того, произошло экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

В течение всего этого времени Совместный центр по контролю и координации прекращения огня пытался договориться о режиме тишины - хотя бы для ремонта электросети. Чуть позже украинская сторона предлагала режим тишины, чтобы боевики могли забрать тела своих погибших. Однако это предложение также не нашло понимания со стороны противника. Чуть позже российская сторона пошла на уступки и несколько раз предоставляла письменные гарантии прекращения огня, однако боевики не учитывали обещания российских генералов и продолжали обстрелы с оккупированных территорий.

Впрочем, это не помешало в конце недели восстановить электроснабжение в Авдеевке. Теплоснабжение там перевели из аварийного в стабильный режим, а все школы города объявили о намерении возобновить учебу с понедельника, 6 февраля.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.