Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки росія продовжує там перегруповувати свої сили. Про це свідчать останні дані розвідки Великої Британії, інформує УНН.
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Російських військових продовжують відводити з білорусі для передислокації на схід України.
Окупанти й далі концентруються на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва і швидким просуванням на Краматорськ.
Нагадаємо
За даними ООС, українські військові успішно відбили шість атак ворога протягом попередньої доби.