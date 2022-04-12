Бої на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів – британська розвідка

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Російських військових продовжують відводити з білорусі для передислокації на схід України.

Окупанти й далі концентруються на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва і швидким просуванням на Краматорськ.

Нагадаємо

За даними ООС, українські військові успішно відбили шість атак ворога протягом попередньої доби.



