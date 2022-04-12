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Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель – британская разведка

Киев • УНН

 • 230137 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку россия продолжает там перегруппировывать свои силы. Об этом свидетельствуют последние данные разведки Великобритании, информирует УНН.

Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель – британская разведка

Детали

Российских военных продолжают отводить из беларуси для передислокации на восток Украины.

Оккупанты и дальше концентрируются на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева и быстрым продвижением на Краматорск.

Напомним 

По данным ООС, украинские военные успешно отбили шесть атак врага в течение предыдущих суток.

Украинские Национальные Новости

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