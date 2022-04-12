Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку россия продолжает там перегруппировывать свои силы. Об этом свидетельствуют последние данные разведки Великобритании, информирует УНН.
Детали
Российских военных продолжают отводить из беларуси для передислокации на восток Украины.
Оккупанты и дальше концентрируются на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева и быстрым продвижением на Краматорск.
Напомним
По данным ООС, украинские военные успешно отбили шесть атак врага в течение предыдущих суток.