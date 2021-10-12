Боснійці зрівняли рахунок у матчі з Україною

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На стадіоні "Львів-Арена" стартував поєдинок сьомого туру кваліфікації чемпіонату світу в групі D, в якому збірна України змагається Боснією і Герцеговиною.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, переправивши м'яч з подачі Віктора Циганкова у ворота боснійців уже на 15 хвилині гри. Аріель Ахмедходжич з правого флангу влучно пробив у дальній кут воріт Пятова і зрівняв рахунок на 77 хвилині.

Нагадаємо

Нападник збірної Боснії Джеко назвав одним із найважливіших матч проти України.