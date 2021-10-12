Боснійці зрівняли рахунок у матчі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Боснійці у другому таймі змогли зрівняти рахунок у матчі проти збірної України і він став 1:1. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На стадіоні "Львів-Арена" стартував поєдинок сьомого туру кваліфікації чемпіонату світу в групі D, в якому збірна України змагається Боснією і Герцеговиною.
Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, переправивши м'яч з подачі Віктора Циганкова у ворота боснійців уже на 15 хвилині гри. Аріель Ахмедходжич з правого флангу влучно пробив у дальній кут воріт Пятова і зрівняв рахунок на 77 хвилині.
Нагадаємо
Нападник збірної Боснії Джеко назвав одним із найважливіших матч проти України.