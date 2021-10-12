Боснийцы сравняли счет в матче с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Боснийцы во втором тайме смогли сравнять счет в матче против сборной Украины и он стал 1:1. Об этом пишет УНН.
Детали
На стадионе “Львов-Арена” стартовал поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором сборная Украины соревнуется Боснией и Герцеговиной.
Андрей Ярмоленко открыл счет, переправив мяч с подачи Виктора Цыганкова в ворота боснийцев уже на 15 минуте игры. Ариэль Ахмедходжич с правого фланга точно пробил в дальний угол ворот Пятова и сравнял счет на 77 минуте.
Напомним
Нападающий сборной Боснии Джеко назвал одним из важнейших матч против Украины.