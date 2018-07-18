Боснійський захисник поповнив ряди львівських "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Львівські "Карпати" підсилили склад 26-річним боснійським захисником Аді Мегремічем. Про це інформує прес-служба "левів", передає УНН.
Останньою командою Мегреміча був "Железнічар", з яким він виграв Кубок Боснії та Герцеговини і здобув срібні медалі першості. Угода розрахована на один рік.
26-річний спортсмен розпочав кар'єру у боснійському "Радніку" (Хаджичі). Згодом виступав за "Вележ" з Мостару та "Олімпік" (Сараєво).
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У 2013-му переїхав до Словаччини, де поповнив склад "Ружомберока". Далі був "Спартакс" з Юрмали та чеський клуб "Фридек-Містек". В січні 2016-го підписав контракт зі словацькою "Сеницею". Згодом перебрався до іншої команди зі Словаччини – "Спартака" з Міяви. Також виступав за австрійський "Санкт-Пельтен".
Додамо, що у крайньому сезоні боснієць відіграв за "Железнічар" 17 поєдинків.