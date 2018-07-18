Боснийский защитник пополнил ряды львовских "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Львовские "Карпаты" усилили состав 26-летним боснийским защитником Ади Мегремичем. Об этом сообщает пресс-служба "львов", передает УНН.
Последней командой Мегремича был "Железничар", с которым он выиграл Кубок Боснии и Герцеговины и получил серебряные медали первенства. Соглашение рассчитано на один год.
26-летний спортсмен начал карьеру в боснийском "Раднику" (Хаджич). Впоследствии выступал за "Вележ" с Мостара и "Олимпик" (Сараево).
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В 2013-м переехал в Словакию, где пополнил состав "Ружомберока". Далее был "Спартакс" из Юрмалы и чешский клуб "Фридек-Мистек". В январе 2016-го подписал контракт со словацкой "Сеницей". Позже перебрался в другую команду из Словакии - "Спартака" с Миява. Также выступал за австрийский "Санкт-Пёльтен".
Добавим, что в крайнем сезоне босниец сыграл за "Железничар" 17 поединков.