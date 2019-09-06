Боснія відреагувала на ноту МЗС України

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Боснія і Герцеговина повідомила, що поділяє позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Dnevni avaz, яке опублікувало заяву головуючого у Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшича.