Боснія відреагувала на ноту МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Боснія і Герцеговина повідомила, що поділяє позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Dnevni avaz, яке опублікувало заяву головуючого у Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшича.
Комшич опублікував заяву у відповідь на дипломатичну ноту протесту України щодо висловлювання члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка ЗМІ Російської Федерації про нібито “приналежність” окупованого Криму Росії.
Політик підкреслив, що позиція Додіка та його підтримка незаконної анексії Криму — це “не позиція держави, а особиста позиція”.
У документі вказано, що: “Боснія і Герцеговина, як претендент на статус кандидата в члени ЄС, як і раніше прихильна позиції Європейського Союзу про те, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України повинні поважатися”.
Боснійська сторона також нагадала, що в березні 2014 року ЄС ввів обмежувальні заходи щодо Росії.
“Ці заходи були прийняті у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Економічні санкції в даний час продовжені до 31 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Як писав УНН, Україна заявила протест через заяву члена президії Боснії і Герцеговини про Крим.