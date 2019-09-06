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Боснія відреагувала на ноту МЗС України

Боснія відреагувала на ноту МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Боснія і Герцеговина повідомила, що поділяє позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Dnevni avaz, яке опублікувало заяву головуючого у Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшича.

Комшич опублікував заяву у відповідь на дипломатичну ноту протесту України щодо висловлювання члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка ЗМІ Російської Федерації про нібито “приналежність” окупованого Криму Росії.

Політик підкреслив, що позиція Додіка та його підтримка незаконної анексії Криму — це “не позиція держави, а особиста позиція”.

У документі вказано, що: “Боснія і Герцеговина, як претендент на статус кандидата в члени ЄС, як і раніше прихильна позиції Європейського Союзу про те, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України повинні поважатися”.

Боснійська сторона також нагадала, що в березні 2014 року ЄС ввів обмежувальні заходи щодо Росії.

“Ці заходи були прийняті у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Економічні санкції в даний час продовжені до 31 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Як писав УНН, Україна заявила протест через заяву члена президії Боснії і Герцеговини про Крим.

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