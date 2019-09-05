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Україна заявила протест через заяву члена президії Боснії і Герцеговини про Крим

Україна заявила протест через заяву члена президії Боснії і Герцеговини про Крим

Київ • УНН

 • 12896 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із заявою члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" 02.09.2019 щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації", - вказали в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України при цьому вказало, що цінує офіційну позицію колегіальної президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена президії Мілорада Додіка як вираження його власного бачення ситуації.

"З огляду на висловлений намір М.Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вчергове заявляє, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН", - додали у МЗС. 

"У зв’язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту", - вказано у заяві.

Раніше у МЗС України заявили, що мілітаризація окупованого Криму - це виклик міжнародному порядку і безпеки.

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